



В Азербайджане арестованы подозреваемые в связи с Ираном по делу о госперевороте

Азербайджан объявил в четверг, что шесть человек были арестованы по подозрению в вербовке Ираном для подготовки государственного переворота, сообщает i24news.



Аресты произошли после нескольких месяцев дипломатической напряженности между Баку и Тегераном, причем их отношения еще больше ухудшились после того, как Азербайджан недавно открыл постоянное посольство в Израиле. Ранее в феврале Баку арестовал около 40 подозреваемых в связи с иранской “шпионской сетью“.



Шестеро арестованных в четверг являются гражданами Азербайджана. Согласно совместному заявлению МВД, СГБ и Генпрокуратуры страны, они были “завербованы иранскими спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране“.



Кроме того, группировка планировала “сформировать “отряд сопротивления“ с целью создания в Азербайджане шариатского государства путем вооруженных беспорядков и насильственного свержения конституционного строя Азербайджана“, — говорится в заявлении.



В нем добавлено, что арестованные подозреваемые “занимались проиранской пропагандой религиозного радикализма, выполняя заказы из-за границы, чтобы подорвать азербайджанские традиции толерантности“. По версии Баку, они продвигали “радикальный ислам“ на деньги, полученные от продажи наркотиков.



