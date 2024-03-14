Новости » Политика
В Армении духовенство призвало к смене власти в стране
14.03.2024 07:40 MIGnews.com

В Армении духовенство призвало к смене власти в стране

Армянское духовенство выразило призыв к силовым структурам страны о необходимости смены власти в целях спасения Родины.

Глава Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Микаел Аджапахян, подчеркнул, что нет призыва к насилию, а лица на вершине власти должны уйти по собственной воле, чтобы уступить место более ответственным лидерам.

Он также отметил, что силовики, осознавая угрозу кризиса в стране, должны предпринять соответствующие действия.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы