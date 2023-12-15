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Украинская разведка подловила Путина на лжи
15.12.2023 16:20 Алина Груднева

Украинская разведка подловила Путина на лжи

Украинская разведка обвинила президента России Владимира Путина в завышении количества российских военных на фронте.

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, тот назвал 617 тысяч солдат, а на деле их около 450 тысяч.

"Враг подает искаженные данные, чтобы вызвать информационное давление на нашу страну, возможно, продолжить пугать кого-то за рубежом и дополнительно мотивировать свое и без того зазомбированное население", - отметил Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, Путин соврал и о многом другом, когда подводил итоги года в прямом эфире 14 декабря.

"В принципе, каждый раз, когда он там открывал рот, он врал. Но вместе с тем российский диктатор вчера признался в целом ряде военных преступлений и собственно заявил, что намерен их продолжать. Относительно цифры группировки – сейчас более 450 тысяч. Не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожий на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла получиться другая цифра. В целом – это пропаганда", - добавил он.
 

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