



Украинская разведка подловила Путина на лжи

Украинская разведка обвинила президента России Владимира Путина в завышении количества российских военных на фронте.



По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, тот назвал 617 тысяч солдат, а на деле их около 450 тысяч.



"Враг подает искаженные данные, чтобы вызвать информационное давление на нашу страну, возможно, продолжить пугать кого-то за рубежом и дополнительно мотивировать свое и без того зазомбированное население", - отметил Юсов в эфире телемарафона.



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По его словам, Путин соврал и о многом другом, когда подводил итоги года в прямом эфире 14 декабря.



"В принципе, каждый раз, когда он там открывал рот, он врал. Но вместе с тем российский диктатор вчера признался в целом ряде военных преступлений и собственно заявил, что намерен их продолжать. Относительно цифры группировки – сейчас более 450 тысяч. Не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожий на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла получиться другая цифра. В целом – это пропаганда", - добавил он.

