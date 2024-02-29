



Украина ведет переговоры о заключении соглашения о безопасности с Японией

Украина ведет переговоры о заключении соглашения о безопасности с союзником США Японией, заявил посол Украины в Токио.



"Соглашение с Японией находится на стадии переговоров, как и любое другое. Как вы правильно сказали, мы заключили несколько соглашений. С Японией это еще в процессе", - сказал Сергей Корсунский, посол Украины в Японии, на пресс-конференции в Токио. Откровения Корсунского прозвучали на фоне серии пактов о безопасности, подписанных странами "Большой семерки" с Украиной, которые призваны поддержать страну в условиях продолжающейся российской агрессии.



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"Между G7 и Украиной существует четкое понимание того, что эти соглашения о гарантиях безопасности будут заключаться с каждой страной", - заявил Корсунский, подчеркнув нюансы подхода к международной поддержке. Посол пролил свет на кропотливые переговоры, направленные на создание прочной основы безопасности между Японией и Украиной. "Соглашение с Японией обсуждается, как и с любой другой страной", - отметил Корсунский, указывая на продолжающийся процесс и стратегическую важность поддержки Японии в более широком контексте оборонной стратегии Украины.

