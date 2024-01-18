



Украина уничтожает "Шахеды" с помощью новой системы ПВО FrankenSAM

17 января 2024 года министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о первом успешном боевом применении одного из новых зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM. В ходе этой операции российский беспилотник "Шахед" был сбит с расстояния девяти километров и высоты 400 метров над уровнем моря. Это значительное боевое достижение знаменует собой важнейшую веху в развертывании и демонстрации возможностей комплекса FrankenSAM.



Программа FrankenSAM - это совместная инициатива Украины и США, направленная на усиление возможностей ПВО Украины. Этот инновационный подход предполагает интеграцию передовых американских ракетных технологий с пусковыми установками и радарами советских времен для создания экономически эффективных и действенных систем ПВО.



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В одном из основных вариантов этой программы советское гусеничное шасси "Бук" сочетается с американскими зенитными ракетами малой дальности RIM-7 Sea Sparrow, недавно поставленными на вооружение. Система БУК-М1, известная в НАТО как SA-11 Gadfly, обычно имеет радар и пусковую установку с четырьмя ракетами. Интеграция американских зенитных ракет малой дальности RIM-7 Sea Sparrow, изначально предназначенных для использования на флоте, в эту систему наземного базирования является значительным нововведением. Разработанная в 1960-х годах, ракета Sea Sparrow имеет радиолокационное наведение и использует полуактивный радар для отслеживания и поражения быстро движущихся целей. Дальность действия ракеты составляет от 18,5 до 50 километров.



