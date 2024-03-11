



Украина намерена конфисковать имущество производителя российских "Кинжалов"

Украинская сторона обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать имущество российской компании, которая занимается производством ракет "Кинжал". Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.



Ведомство хочет применить санкцию к акционерному обществу "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения".



Третьими лицами будут заявлены:

акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы";

государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

Минюст пояснил, что акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") является предприятием в Российской Федерации, которое разрабатывает и производит военную технику, в частности, высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы по заказу Министерства обороны.Ведомство уточнило, что это усиливает военный потенциал Российской Федерации, которая привлекает указанную военную технику при осуществлении вооруженной агрессии против Украины.Согласно публичной информации, эта компания ответственна за разработку ракет "Кинжал", которые россияне используют для ударов по Украине. Также компания занимается разработкой вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.