



Украина и США – об ядерных угрозах РФ: это блеф

"Это блеф", – так министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал очередные ядерные угрозы, которые звучат из Российской Федерации. Вероятность применения РФ ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой, – заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



Так, комментируя в интервью испанскому изданию ядерные угрозы РФ, министр обороны Алексей Резников напомнил, что последнее испытание ядерного оружия Россия проводила еще в 1998 году в Казахстане. И это один из фактов, которые дают основание Резникову не верить, что в войне против Украины Россия использует ядерное оружие.



В этом контексте министр обороны поинтересовался, в каком состоянии "этот ядерный арсенал" страны-агрессора. К тому же, напомнил Резников, Китай и Индия "четко предупредили" Кремль, что ядерное оружие применять не следует.



Министр обороны Украины также обратил внимание на то, что в войне против Украины Россия бомбит инфраструктуру, "поступает с мирными жителями, как с врагами", использует ракеты. Поэтому возможное применение ядерного оружия Резников называет "последней красной линией в мире".



"И где бы они его использовали? Море, горы, города, первая линия?" – добавил он.



Очень низкой назвал вероятность применения Россией ядерного оружия, в частности, в ответ на действия Украины по возвращению Крыма, назвал и бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире Всеукраинского телемарафона.



Более того, он считает, что уже на данном этапе Украине нужно изолировать Крым от России из-за подрыва Крымского моста и уничтожения военной базы в Севастополе.



Курт Волкер подчеркнул, что Крым очень важен для будущей безопасности Украины, поскольку будет очень сложно обеспечить безопасность на море без контроля над полуостровом.



При этом американский чиновник считает, что сейчас нет никакой нужды захватывать Крым военной силой.



"Сейчас необходимо изолировать Крым от России", – подчеркнул он, заметив, что это можно сделать, в частности, снова ударив по Крымскому мосту.



"Возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время", – считает Волкер.



На уточняющий вопрос, как может отреагировать на такое развитие событий президент РФ Владимир Путин, Волкер ответил, что Путин уже бросает все, что у него есть на войну с Украиной.



"Он привлекает новых призывников. Он обращается к Турции, Ирану, Северной Корее. Это он уже делает сейчас. Варианты того, что он может еще сделать, очень ограничены", – добавил он.



По словам бывшего специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины, людей волнует то, может ли быть применено Россией ядерное или химическое оружие. При этом он отметил, что против такого развития событий даже российские военные силы, потому что они знают, что после этого станут еще уязвимы и получат еще больший ответ, чем это происходит сейчас.



"Я не думаю, что произойдет эскалация в этом направлении. Вероятность использования ядерного оружия Россией вполне низкая. Потому что это повлечет ответ", – подчеркнул Волкер, добавив, что даже на тактическом уровне в России нет снаряжения для того, чтобы защитить собственные войска от поражения.



В свою очередь Волкер тоже напомнил о том, что даже Китай и Индия предостерегали Путина от использования ядерного оружия.



Ядерные угрозы России



Ранее Кремль заявил, что собирается разместить ядерное оружие на границе Беларуси с Польшей. До 1 июля в Беларуси должны подготовить склады для хранения тактического ядерного оружия. Это заявление является ответом на сообщение Великобритании, которое планирует послать Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Очевидно, что за таким заявлением стоит желание руководства Кремля запугать мир.



По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, решением разместить в Беларуси ядерное оружие Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность. Кроме того, это свидетельствует о неудачная встреча с главой Китая Си Цзиньпинем.



Впервые 29 марта на ядерный шантаж России отреагировал президент США Джозеф Байден и раскритиковал это решение.



По материалам 24 канал, УНИАН