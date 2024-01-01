



Украина будет напрямую покупать оружие у Норвегии

С Нового года Норвегия официально разрешила Украине напрямую покупать оружие у страны.



Об этом объявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы должны планировать возможное продолжение незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и связанной с обороной продукции от норвежской оборонной промышленности в Украине", - пояснил он.



Поясняется, что теперь компании в Норвегии будут обращаться к МИД страны для получения лицензии на экспорт, чтобы напрямую продавать Украину оружие.