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Украина будет напрямую покупать оружие у Норвегии
01.01.2024 20:28 Алина Груднева

Украина будет напрямую покупать оружие у Норвегии

С Нового года Норвегия официально разрешила Украине напрямую покупать оружие у страны.

Об этом объявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

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"Мы должны планировать возможное продолжение незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и связанной с обороной продукции от норвежской оборонной промышленности в Украине", - пояснил он.

Поясняется, что теперь компании в Норвегии будут обращаться к МИД страны для получения лицензии на экспорт, чтобы напрямую продавать Украину оружие. 

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