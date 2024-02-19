



У ВМС КСИР появились два новых боевых корабля

Церемония спуска на воду военных кораблей “Шахид Сайяд Ширази” и “Шахид Хасан Багери” состоялась в понедельник утром в присутствии начальника штаба ВС Ирана генерал-майора Мохаммада Багери.



Два военных корабля-невидимки представляют собой вторую и третью модели кораблей класса Сулеймани, первый из которых, представленный 6 января, был назван в честь Абу Махди аль-Мухандиса, иракского командира Отрядов народной мобилизации (PMU), который принял мученическую смерть вместе с иранским генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани во время удара США по Багдаду в январе 2020 года.



Судна, которые, больше похожи на огромные катамараны, вооружены различными ударными и зенитно-ракетными комплексами, в том числе системой вертикального пуска (ВЛС) “Навваб” для стрельбы крылатыми ракетами “Сайяд” с дальностью 700 км.



Каждый военный корабль массой 600 тонн оснащен четырьмя маршевыми двигателями и может нести боевой вертолет.



Об этом пишет Mehr.

