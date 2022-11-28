



У новой коалиции нет решения проблемы терроризма - опрос

Согласно опросу, проведенному в пятницу, 25 ноября, Ману Гевой в сотрудничестве с iPanel, более половины израильтян считают, что у новой коалиции нет решения проблемы терроризма, которое, как она утверждает, у нее есть.



В ходе опроса было проанализировано мнение израильской общественности о будущей коалиции, и в него вошли участники как из блоков сторонников, так и противников Нетаниягу, которых спросили о насущных проблемах, затрагивающих сегодня израильское общество, таких как борьба с терроризмом и стоимость жизни.



52% населения не верят, что у нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира будет решение для борьбы с терроризмом, в отличие от 31%, которые считают, что такие решения будут. 12% участников опроса говорят, что не уверены.



Среди сторонников блока Нетаниягу 55% ​​избирателей считают, что новое правительство сможет бороться с терроризмом.



Треть участников заявили, что правительство Нетаниягу справится с увеличением стоимости жизни лучше, чем предыдущее правительство. 40% заявили, что стоимость жизни останется прежней, в то время как почти 20% участников заявили, что трудности, связанные со стоимостью жизни в стране, будут только ухудшаться. Остальные 10% не уверены.



Опрос также показал, что более высокий процент населения поддерживает назначение Бен-Гвира на должность министра общественной безопасности, чем выступает против: 49% сказали "да" и 46% сказали "нет". Большинство людей, выступающих против назначения, принадлежат к блоку оппозиции.



Тот же опрос показал, что 61% участвовавших не согласны с тем, что лидер партии "Религиозные сионисты" Бецалель Смотрич станет министром финансов, по сравнению с 28%, которые были бы удовлетворены этим решением.



Почти две трети населения не согласны с тем, что лидер партии ШАС Арье Дери станет МВД, а треть считает, что это нормально. Остальные 6% не определились.



В ходе опроса у общественности также был задан вопрос о полемике вокруг лидера ШАС и вопрос о том, следует ли изменить закон, который позволил бы тем, кто был осужден и приговорен к испытательному сроку, стать министром. 59% выступили против закона по сравнению с 22%, которые его поддерживают. Внутри блока Нетаниягу больше людей (43%) были против изменения закона, чем тех, кто его поддерживает (29%).



55% всех участников довольны будущим назначением Йоава Галанта министром обороны, а 32% - нет.



Что касается возможности назначения депутата от "Ликуда" Мири Регев на должность министра образования, то 62% выступили против, а 23% одобрили назначение. Около 15% не определились.

