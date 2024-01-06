Новости » Политика
Тюрьма Ringerike показала условия содержания Брейвика
06.01.2024 15:59 MIGnews.com

Тюрьма Ringerike показала условия содержания Брейвика

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. В результате этого теракта чего  погибли восемь человек. После этого он добрался до молодежного лагеря на о.Утойя недалеко от Осло и убил там 69 человек. За что получил максимальный в Норвегии срок лишения свободы — 21 год, но с условием, что после отбытия этого срока суд будет решать может ли Брейвик выйти на свободу. 

Брейвик является первым таким случаем в истории Норвегии, когда суммарное наказание все-таки приводит к пожизненному заключению. И вот этот парень, убивший под сотню человек, жалуется на условия содержания. Он единственный заключенный в Норвегии, который находится в полной изоляции. По закону ему созданы те же условия, которые есть у других заключенных.


Тюрьма Брейвика представляет собой (внимание!) двухэтажное помещение с кухней, тренажерным залом, ТВ-комнатой, двориком для прогулок и занятий спортом. Брейвику разрешили завести трех попугайчиков и пользоваться тюремной библиотекой. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы