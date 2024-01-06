



Тюрьма Ringerike показала условия содержания Брейвика

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. В результате этого теракта чего погибли восемь человек. После этого он добрался до молодежного лагеря на о.Утойя недалеко от Осло и убил там 69 человек. За что получил максимальный в Норвегии срок лишения свободы — 21 год, но с условием, что после отбытия этого срока суд будет решать может ли Брейвик выйти на свободу.



Брейвик является первым таким случаем в истории Норвегии, когда суммарное наказание все-таки приводит к пожизненному заключению. И вот этот парень, убивший под сотню человек, жалуется на условия содержания. Он единственный заключенный в Норвегии, который находится в полной изоляции. По закону ему созданы те же условия, которые есть у других заключенных.

🇳🇴 В тюрьме Ringerike, где последние два года содержится Андерс Брейвик, 8 января начнется судебный процесс по его жалобе на жестокие условия содержания. Это уже вторая жалоба Брейвика, который считает, что одиночное заключение, при котором он лишен возможности общаться с… pic.twitter.com/sHSIGJFhXq — Рустем Адагамов (@adagamov) January 6, 2024

Тюрьма Брейвика представляет собой (внимание!) двухэтажное помещение с кухней, тренажерным залом, ТВ-комнатой, двориком для прогулок и занятий спортом. Брейвику разрешили завести трех попугайчиков и пользоваться тюремной библиотекой.