



Twitter забанил депутата "Оцма Йеудит" за пост о рейде в Дженине

Аккаунт депутата от "Оцма Йеудит" Альмога Коэна в Twitter был временно заблокирован после его комментария с поддержкой вчерашнего рейда ЦАХАЛа в Дженине.



"Хорошая и профессиональная работа бойцов ЦАХАЛа в Дженине, продолжайте убивать их", - написал он вчера.



Социальная сеть заблокировала пост, отметив, что этот твит нарушает правила Twitter. В ответ на это Коэн осудил Twitter за "худший вид цензуры".



Он также опубликовал пост относительно запуска ракет из Газы этой ночью. Этот твит также был помечен как "нарушающий правила".



"Я ожидаю, что ответ ХАМАСу после ракетных обстрелов южных городов будет непропорциональным", - сказал Коэн.



