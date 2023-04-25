



Турция ввела 130-процентную импортную пошлину на некоторые виды зерна

Турция ввела 130-процентную пошлину на импорт некоторых видов зерна, включая пшеницу и кукурузу, согласно решению президента, опубликованному во вторник.



Импортная пошлина вводится после того, как некоторые страны Европейского союза объявили о запрете импорта зерна из Украины на прошлой неделе. Действия Турции в основном направлены на защиту местного сельскохозяйственного сектора в преддверии выборов 14 мая, отмечает Reuters.



Согласно решению, которое вступит в силу с 1 мая, импортная пошлина в размере 130% будет введена на пшеницу, ячмень, рожь, овес, кукурузу и сорго.



