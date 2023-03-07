



Три вещи из-за которых Нетаниягу потерял сон



Один из “столпов израильской журналистики”, Нахум Барнеа сообщил читателям своей газеты, Едиот Ахронот, о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу потерял сон.



Нахум Барнеа отмечает , что есть три проблемы, которые должны не давать Нетаньяху спать спокойно: "Первая - это мятеж резервистов; вторая - экономические последствия антидемократической революции; и третья - трещины в союзе Израиля с Соединенными Штатами. Все три фактора связаны друг с другом и влияют друг на друга".



Барнеа добавляет: "Экономические последствия революции начинаются с экзистенциальной угрозы для инвестиций в высокие технологии и заканчиваются в кармане каждого гражданина. Уверенность в стабильности экономики испаряется. Инвестиции не притекают, деньги утекают. За этим последует отток людей. Люди, служащие в резерве, видят, что их средства к существованию поставлены под угрозу. Инвесторы видят, что национальная безопасность Израиля дестабилизируется. Это то, что известно как фатальное стечение обстоятельств".