



Три французские компании начнут производство оружия в Украине

Три французские оборонные компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими предприятиями в производстве военного оборудования на территории Украины. Об этом заявил Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает Укринформ.



"Мы хотим производить оружие на украинской земле и обслуживать его. Мы предложили построить французские или европейские заводы на украинской земле, и это стало предметом европейского консенсуса", - сказал Лекорню.



По его словам, три французские компании создадут партнерства с украинскими компаниями, в частности в сфере беспилотников и сухопутного оборудования.



"Мы намерены производить запасные части в Украине, возможно, даже боеприпасы. Идея заключается в том, чтобы первые производственные установки были запущены этим летом", - добавил Лекорню.