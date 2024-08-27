Новости » Происшествия
В Судане обрушилась дамба: десятки погибших
27.08.2024 07:22 Алина Груднева

В Судане обрушилась дамба: десятки погибших

В результате обрушения дамбы в Судане погибли как минимум 30 человек.

Об этом сообщила Организация Объединенных Наций.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В ООН добавили, что количество погибших может быть намного выше.

Из-за ЧП на дамбе Арбат, которая имеет емкость 25 миллионов кубометров, разрушено 20 деревень. По оценкам ООН, разрушены полностью или повреждены дома 50 тысяч жителей.

В свою очередь, данные ВВС по поводу жертв несколько отличаются. Источники сообщают, что число погибших уже возросло до 60. Поисково-спасательные работы продолжаются. Армия призвала все федеральные и государственные агентства использовать все возможности для оказания помощи гражданам.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы