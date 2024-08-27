



В Судане обрушилась дамба: десятки погибших

В результате обрушения дамбы в Судане погибли как минимум 30 человек.



Об этом сообщила Организация Объединенных Наций.



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В ООН добавили, что количество погибших может быть намного выше.



Из-за ЧП на дамбе Арбат, которая имеет емкость 25 миллионов кубометров, разрушено 20 деревень. По оценкам ООН, разрушены полностью или повреждены дома 50 тысяч жителей.



В свою очередь, данные ВВС по поводу жертв несколько отличаются. Источники сообщают, что число погибших уже возросло до 60. Поисково-спасательные работы продолжаются. Армия призвала все федеральные и государственные агентства использовать все возможности для оказания помощи гражданам.

