В Судане обрушилась дамба: десятки погибших

В результате обрушения дамбы в Судане погибли как минимум 30 человек.



Об этом сообщила Организация Объединенных Наций.



В ООН добавили, что количество погибших может быть намного выше.



Из-за ЧП на дамбе Арбат, которая имеет емкость 25 миллионов кубометров, разрушено 20 деревень. По оценкам ООН, разрушены полностью или повреждены дома 50 тысяч жителей.



В свою очередь, данные ВВС по поводу жертв несколько отличаются. Источники сообщают, что число погибших уже возросло до 60. Поисково-спасательные работы продолжаются. Армия призвала все федеральные и государственные агентства использовать все возможности для оказания помощи гражданам.



The Arbaat dam collapsed following heavy rains, with locals reporting people trapped in the floodwater. Many villagers climbed to rocky hilltops to avoid the…