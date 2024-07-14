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Трамп: не позволю злу восторжествовать
14.07.2024 15:20 Алина Груднева

Трамп: не позволю злу восторжествовать

Дональд Трамп вновь вышел на связь после покушения на него, которое было совершено на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.


Бывший президент США поблагодарил всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. 

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По словам Трампа, более, чем когда-либо, он намерен быть стойким и непоколебимым, чтобы не позволить злу восторжествовать.

Ранее Трамп также заявил, что "никогда не сдастся".

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