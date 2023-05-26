



Тихановская: Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко

Необходимо выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, равно как и в отношении российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на Киевском форуме безопасности.



Она напомнила об отчете, в котором зафиксирован факт депортации украинских детей не только на территорию России, но и на территорию Беларуси. Поэтому Международный уголовный суд, по ее мнению, должен поступить с Лукашенко так же, как с Путиным и Львовой-Беловой.



"Лукашенко должен нести ответственность за свои военные преступления. Мы должны обеспечить глобальный импичмент Лукашенко", — подчеркнула она.



Тихановская назвала "ложной практикой" разговоры о возможности смягчить санкции в отношении белорусского режима.



"Мы должны больше давить на этот режим из-за санкций и политической изоляции. Лукашенко используется как элемент дестабилизации Европы. Без Путина бы этот режим не выжил", — считает она.



"Мы видим политику, направленную на полное разрушение национальной идентичности Беларуси. Лукашенко дает России территорию, оружие и возможности для продолжения агрессии против Украины. Единственный шанс для нас — это победа Украины, но это не значит, что мы не должны продолжать свои усилия, наоборот, мы должны их приумножать", — добавила лидер белорусской оппозиции.



Она отметила, что Лукашенко согласился разместить на территории страны российское ядерное оружие, нарушающее принятые договоры о его нераспространении с 1986 года.



"Большинство населения нашей страны выступает за независимость, против войны и против ядерного оружия, но репрессивный режим подавляет эти настроения", - отметила она.



17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты Путина и "детского омбудсмена" РФ Львово-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

