



Теперь Венгрия угрожает Болгарии Шенгеном

Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на вступление Софии в Шенгенскую зону Европы. Условие: Болгария должна отменить плату за транзит российского газа.



"Мы ясно дали понять болгарам, что если они будут продолжать в том же духе в течение длительного времени, если они будут угрожать безопасности энергопоставок Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их вступление в Шенген", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



Он добавил, что Венгрия снимет свое вето, как только будет снята плата за транзит.



Западная Европа прилагает большие усилия, чтобы прикрутить фитиль российскому газу. Венгрия получает 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России в соответствии с соглашением, подписанным в 2021 году, в основном через Болгарию и Сербию.



Сийярто заявил, что шаг Болгарии, который, по его словам, противоречит европейским правилам, ставит под угрозу безопасность поставок не только в Венгрию, но также в Сербию и Северную Македонию.



