



Талибы запретили девочкам старше 10 лет учиться в школе

Сообщается, что местные чиновники движения "Талибан" запретили девочкам старше 10 лет посещать занятия в начальной школе в некоторых провинциях Афганистана в соответствии с последними ограничениями в отношении женского образования.



Чиновники министерства образования, находящегося под контролем талибов, выдали распоряжение директорам школ в провинции Газни о том, что "любой девочке старше 10 лет не разрешается учиться в начальной школе", сообщила персидская служба Би-би-си в субботу.



Вскоре после падения Кабула и ухода из Афганистана режима под руководством США и НАТО талибы в сентябре 2021 года запретили девочкам получать среднее образование и приказали открыть средние школы только для мальчиков.



В декабре прошлого года Талибан запретил женщинам поступать в колледжи и университеты.



Жесткий исламистский режим Талибана — единственная администрация в мире, которая запретила почти половине своего населения получать среднее образование.



В прошлом месяце ООН обвинила власти талибов в дальнейшем ужесточении ограничений в отношении женщин и девочек в Афганистане в последние месяцы, в том числе в отношении их образования и занятости.