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Тайвань подтвердил размещение у себя американского спецназа
14.03.2024 19:41 Алина Груднева

Тайвань подтвердил размещение у себя американского спецназа

Спецназовцы сухопутных войск США размещены на Тайване в рамках сотрудничества в сфере обороны.

Информацию об этом подтвердил министр обороны Тайваня Цю Гочжэн.

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По его словам, "зеленые береты" размещены на острове. Они проводят обучение тайваньских военных.

Напомним, что о готовности отправить свои войска США объявили еще в апреле прошлого года. Такое решение было на фоне угроз со стороны Китая вторгнуться на территорию Тайваня, которую в КНР считают своей.

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