



Тайвань подтвердил размещение у себя американского спецназа

Спецназовцы сухопутных войск США размещены на Тайване в рамках сотрудничества в сфере обороны.



Информацию об этом подтвердил министр обороны Тайваня Цю Гочжэн.



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По его словам, "зеленые береты" размещены на острове. Они проводят обучение тайваньских военных.



Напомним, что о готовности отправить свои войска США объявили еще в апреле прошлого года. Такое решение было на фоне угроз со стороны Китая вторгнуться на территорию Тайваня, которую в КНР считают своей.