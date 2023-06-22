Тайна пропавшей школьницы: в Ватикане нашли зацепку
Ватиканский прокурор нашел зацепку по делу о пропаже школьницы 40 лет назад.
Таинственное исчезновение дочери служителя Ватикана Эмануэлы Орланди, которая не вернулась домой 22 июня 1983 года после урока музыки в Риме, пытаются раскрыть уже много лет.
Девочке на момент пропажи было всего 15 лет. Она проживала в Ватикане. В январе главный прокурор Алессандро Дидди объявил, что возобновляет предыдущее безрезультатное расследование, получив файлы от своего предшественника.
В этот четверг он сказал, что его команда рассмотрела все имеющиеся доказательства и поговорила с людьми, которые работали в "определенных офисах" четыре десятилетия назад. Некоторые показания, как выяснилось, имеют причины для дальнейшего расследования. Он передал свои выводы итальянской прокуратуре.
Что примечательно, в апреле Папа Римский Франциск раскритиковал показ по национальному телевидению аудиозаписи от предполагаемого гангстера, который сказал, что девочек привозили в Ватикан для растления, а Папа Иоанн Павел II знал об этом.
По ходу возобновления расследования по делу о пропаже девочки брат Пьетро Орланди пообещал устроить акцию протеста на площади Святого Петра в это воскресенье.
"Я сказал всем принести фотографию Эмануэлы. Я делаю это, потому что очень надеюсь, что Папа может выразить несколько слов надежды", — цитирует его слова радио RAI.
Теории об исчезновении девочки варьируются от предположения, что оно было связано с заговором с целью убийства Папы Иоанна Павла, до предположений о том, что она стала жертвой группы священников-педофилов.
Sono passati 40 anni dal #22giugno del 1983 quando, a soli 15 anni, Emanuela Orlandi, uscita di casa per andare a lezione di musica, sparì senza lasciare traccia. Un caso che ancora oggi non ha soluzione. pic.twitter.com/Jk2lNtvocf— Rai Storia (@RaiStoria) June 22, 2023