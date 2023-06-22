



Тайна пропавшей школьницы: в Ватикане нашли зацепку

Ватиканский прокурор нашел зацепку по делу о пропаже школьницы 40 лет назад.



Таинственное исчезновение дочери служителя Ватикана Эмануэлы Орланди, которая не вернулась домой 22 июня 1983 года после урока музыки в Риме, пытаются раскрыть уже много лет.



Девочке на момент пропажи было всего 15 лет. Она проживала в Ватикане. В январе главный прокурор Алессандро Дидди объявил, что возобновляет предыдущее безрезультатное расследование, получив файлы от своего предшественника.



В этот четверг он сказал, что его команда рассмотрела все имеющиеся доказательства и поговорила с людьми, которые работали в "определенных офисах" четыре десятилетия назад. Некоторые показания, как выяснилось, имеют причины для дальнейшего расследования. Он передал свои выводы итальянской прокуратуре.



Что примечательно, в апреле Папа Римский Франциск раскритиковал показ по национальному телевидению аудиозаписи от предполагаемого гангстера, который сказал, что девочек привозили в Ватикан для растления, а Папа Иоанн Павел II знал об этом.



По ходу возобновления расследования по делу о пропаже девочки брат Пьетро Орланди пообещал устроить акцию протеста на площади Святого Петра в это воскресенье.



"Я сказал всем принести фотографию Эмануэлы. Я делаю это, потому что очень надеюсь, что Папа может выразить несколько слов надежды", — цитирует его слова радио RAI.



Теории об исчезновении девочки варьируются от предположения, что оно было связано с заговором с целью убийства Папы Иоанна Павла, до предположений о том, что она стала жертвой группы священников-педофилов.

