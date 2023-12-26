Сын убитого в Сирии командира КСИР: продолжать изо всех сил
Сын убитого в Сирии командира Корпуса стражей исламской революции Садек Мусави прокомментировал гибель его отца.
Соответствующее заявление он сделал в интервью связанной с "Хизбаллой" сети "Аль-Маядин".
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"Мы говорим врагу, хотя мы и потеряли людей, мы продолжим идти по этому пути. Благословляю бойцов и призываю всех продолжать путь изо всех сил", - сказал Мусави-младший.
Комментируя отношения его отца с ликвидированным в 2020 году командующим силами "Аль-Кудс" Касемом Сулеймани, он сказал следующее: "Отношения между ними выходило за рамки военных".