



Суд отменил санкции ЕС против основателей "Альфа-Банка" Фридмана и Авена

Суд Евросоюза удовлетворил иск акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении их из санкционного списка.



"Генеральный суд отменил включение Петра Авена и Михала Фридмана в списки лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в решении суда.



Согласно решению суда, основания, на которых бизнесменов внесли в списки, не являются достаточно обоснованными, а дополнительных доказательств Совет ЕС не предоставил.



"Суд удовлетворяет требования Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных санкционных актах, не является достаточно обоснованной, а следовательно, включение Авена и Фридмана в оспариваемые списки не было оправданным.



Что касается продления действия актов, суд считает, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первоначальных актах.



По мнению суда, хотя основания, выдвинутые Советом, могут быть такими, что позволяют установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана к Путину или его окружению, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они получали выгоду от этих лиц", - говорится в заявлении.



Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.



Фридман и Авен - основатели и акционеры российского "Альфа-Банка". После начала большой войны в Украине они покинули Россию, но, тем не менее, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были также внесены в санкционный список США.



Прошлой весной стало известно, что Фридман и Авен решили продать свои доли в "Альфа-Банке" - прежде всего, чтобы попытаться снять с себя санкции. Тогда источник газеты Financial Times говорил, что они готовы ради этого на все.