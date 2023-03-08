



Суд Евросоюза отменил санкции против матери Пригожина

Суд Евросоюза удовлетворил иск об отмене санкций против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда.



Ранее же ЕС внес мать основателя ЧВК в санкционный список, заявив, что деловые связи с сыном делают ее соучастницей агрессии России против Украины.



"Суд отменяет ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины", - говорится в судебном решении.



Отмечается, что при введении санкций, несмотря на то, что Пригожин ответственен за незаконные действия в Украине, предоставленных в отношении его матери доказательств недостаточно.



Напомним, что ЕС недавно ввел санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера" . В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.