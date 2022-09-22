



Страны G7 не признают "референдумы" на захваченных территориях Украины

Страны "Большой семерки" не признают так называемые "референдумы", которые российские силы собираются провести на захваченных территориях Украины.



Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке, сообщает "Радио Свобода".



"Министры иностранных дел G7 и Верховный представитель решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, временно находящейся под контролем России. Какие-либо референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и принудительной депортации, не могут быть свободными или справедливыми", - говорится в заявлении стран.