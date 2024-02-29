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Страны ЕС призвали к ужесточению санкций из-за смерти Навального
29.02.2024 06:44 Алина Груднева

Страны ЕС призвали к ужесточению санкций из-за смерти Навального

Восемь стран ЕС призвали ужесточить антироссийские санкции из-за смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

По данным Reuters, они призывают применить соответствующие меры в отношении российских судей и прокуроров.

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С таким призывом выступили министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы Латвии, Польши, Швеции и Румынии. Соответствующее письмо было направлено главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

"Смерть Навального - еще один признак нарастающих и систематических репрессий в России. Это требует коллективных действий. Мы считаем, что есть веские основания для введения отдельного режима санкций в отношении России, направленного на урегулирование ситуации в стране", - сказано в документе.

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