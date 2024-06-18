



Столтенберг: в НАТО близки к решению о моем преемнике

Страны-члены НАТО близки к решению относительно назначения нового генсека.



Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном.



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"После сегодняшнего объявления премьер-министра Орбана, думаю, очевидно, что мы очень близки к решению по избранию следующего генерального секретаря", – сказал он.



По словам Столтенберга, премьер Нидерландов Марк Рютте, который, вероятно, станет его преемником, является очень хорошим кандидатом на этот пост.



"Он мой близкий друг и коллега. Я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня", – добавил он.

