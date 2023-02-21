



Столтенберг разочарован решением Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разочарован решением президента РФ Владимира Путина о приостановке своего участие в договоре о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (СНВ).



Соответствующее заявление он сделал после обращения главы Кремля к Федеральному собранию.



"Я сожалею из-за сегодняшнего решения России, что они прекратили свое участие в новом "Договоре о нераспространении ядерного оружия". Таким образом Россия уже не является членом этого договора. С сегодняшнего дня новых решений уже не существует", - подчеркнул Столтенберг.



По словам Генсека Североатлантического Альянса, он хотел бы, чтобы Москва все же пересмотрела свое решение.