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Столтенберг разочарован решением Путина
21.02.2023 15:16 Алина Груднева

Столтенберг разочарован решением Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разочарован решением президента РФ Владимира Путина о приостановке своего участие в договоре о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Соответствующее заявление он сделал после обращения главы Кремля к Федеральному собранию.

"Я сожалею из-за сегодняшнего решения России, что они прекратили свое участие в новом "Договоре о нераспространении ядерного оружия". Таким образом Россия уже не является членом этого договора. С сегодняшнего дня новых решений уже не существует", - подчеркнул Столтенберг.

По словам Генсека Североатлантического Альянса, он хотел бы, чтобы Москва все же пересмотрела свое решение.

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