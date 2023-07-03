



Столкновения полиции и демонстрантов в Терминале №3 аэропорта Бен-Гурион



Протестующие против правовой революции начали собираться еще в полдень в Терминале №3 аэропорта Бен-Гурион, за несколько часов до основной демонстрации, назначенного на 17:30. Полиция пытается вытеснить их в специально отведенный для демонстрации комплекс.



Сейчас в Бен-Гурион идет поток машин, и крупные силы полиции сейчас развернуты на территории аэропорта. Фиксируются многочисленные столкновения между полицией и демонстрантами, в то время как множество автомобилей продолжают подъезжать к Терминалу №3. Из аэропорта сегодня должны вылететь около 90 000 пассажиров.



עימותים בנתב"ג: המשטרה פינתה מפגינים מאולם הכניסה של טרמינל 3 @sharonidan #מהדורתחמש pic.twitter.com/06nv9neTg6 — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2023

טרמינל 3 מתחילים לעשות רעש - מתחמם pic.twitter.com/GTPV00jSCD — לירי בורק שביט (@lirishavit) July 3, 2023