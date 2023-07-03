Столкновения полиции и демонстрантов в Терминале №3 аэропорта Бен-Гурион
Протестующие против правовой революции начали собираться еще в полдень в Терминале №3 аэропорта Бен-Гурион, за несколько часов до основной демонстрации, назначенного на 17:30. Полиция пытается вытеснить их в специально отведенный для демонстрации комплекс.
Сейчас в Бен-Гурион идет поток машин, и крупные силы полиции сейчас развернуты на территории аэропорта. Фиксируются многочисленные столкновения между полицией и демонстрантами, в то время как множество автомобилей продолжают подъезжать к Терминалу №3. Из аэропорта сегодня должны вылететь около 90 000 пассажиров.