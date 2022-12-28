



США введут ограничения Covid для пассажиров из Китая по примеру Индии и Японии

США рассматривают возможность въезда пассажиров из Китая после новой вспышки Covid-19 в азиатской стране, которая привела к переполнению больниц и крематориев. Официальные лица США упомянули об обеспокоенности, выраженной Всемирной организацией здравоохранения, а также о шагах, предпринятых Индией, Японией и Малайзией для разработки более строгих правил для международных путешественников из Китая.



Официальные лица заявили, что США следят за "наукой и советами экспертов в области общественного здравоохранения, консультируются с партнерами и рассматривают возможность принятия аналогичных шагов" для защиты американцев, сообщило AFP в среду.



Малайзия активировала дополнительные меры по отслеживанию и наблюдению в связи с новым всплеском инфекции в Китае, в то время как Индия и Япония сделали отрицательный результат теста на Covid-19 обязательным для пассажиров, прибывающих из соседней страны. Индия также начала делать случайную выборку 2% международных пассажиров, чтобы контролировать любой всплеск случаев Covid-19 в стране. В Японии иностранные путешественники с положительным результатом теста должны быть помещены в карантин на неделю.



Озабоченность, проявленная странами, возникла в то время, когда Китай готовится вновь открыть свои границы 8 января.

