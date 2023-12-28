



США работает над конфискацией замороженных российских активов на 300 миллиардов

США предложили рабочим группам G7 изучить варианты конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, сообщает Financial Times



Издание утверждает, что союзники спешат согласовать этот план ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.



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Данная тема уже обсуждалась министрами финансов стран G7. Тогда было принято решение, продолжить подготовительную работу, чтобы к потенциальной встрече лидеров "Большой семерки" уже были готовы различные варианты.

