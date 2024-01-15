



США: "Последние удары сильно ослабили возможности хуситов"

Министерство обороны США уверено, что повторные удары по военным объектам хуситов в Йемене были эффективными в плане снижения способности террористической группировки совершать дальнейшие атаки на коммерческие суда, курсирующие в Красном море, заявил высокопоставленный представитель

Пентагона.



По оценкам, в ходе ударов, которые были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, было поражено множество целей. Среди них были командно-контрольные пункты, склады боеприпасов, пусковые установки, производственные мощности и радарные системы ПВО, используемые хуситами для атак на суда.



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"Мы точно знаем, какие возможности использовали хуситы в Красном море и Баб-эль-Мандаба", - сказал генерал-лейтенант армии США Дуглас А. Симс. "Это было сделано исключительно для того, чтобы бороться с возможностями, которые препятствуют свободе судоходства в международных водах. Мы уверены, что хорошо справились с этой задачей".

