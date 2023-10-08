Новости » Политика
08.10.2023 20:40 Наталья Богинская

США перебросят авианосную группу ближе к Израилю

Пентагон перебрасывает свои силы ВМС и ВВС ближе к Израилю, чтобы “ни у кого не осталось сомнений в решительности их настроя, на случай, если кто-то из соседей по региону захочет вмешаться в войну”. 

Об этом сообщил главный корреспондент американского телеканала NBC по внешней политике Ричард Энгель.

Сообщается, что американский авианосец USS Gerald R. Ford выдвинулся к берегам Израиля. 

В последнем разговоре Нетаниягу с Байденом президент США заявил: “Помощь в пути”. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы