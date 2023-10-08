



США перебросят авианосную группу ближе к Израилю

Пентагон перебрасывает свои силы ВМС и ВВС ближе к Израилю, чтобы “ни у кого не осталось сомнений в решительности их настроя, на случай, если кто-то из соседей по региону захочет вмешаться в войну”.



Об этом сообщил главный корреспондент американского телеканала NBC по внешней политике Ричард Энгель.



Сообщается, что американский авианосец USS Gerald R. Ford выдвинулся к берегам Израиля.



В последнем разговоре Нетаниягу с Байденом президент США заявил: “Помощь в пути”.