



США перевернут каждый камень, пока не найдут источник утечки документов, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден его источник.



Об этом сообщает The Guardian.



"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – сказал Остин.



Следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать разведывательные отчеты.



Эти утечки могут стать самой разрушительной утечкой правительственной информации США со времен публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.



Миланси Харрис, заместитель заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, возглавляет проверку Пентагона с целью оценки потенциального влияния утечки документов.



Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов.

