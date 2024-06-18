



В Стамбуле вспыхнул пожар на заводе по производству автозапчастей

Во вторник, 18 июня, в Стамбуле вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству автозапчастей.



Об этом сообщает Türkiye Gazetesi.



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Огонь распространился на лесополосу и прилегающие помещения. Это произошло из-за ветра.



Пожарные работают на месте происшествия, пытаясь локализовать возгорание. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.