Звезда "Форсажа" болен раком
Звезда фильмов "Форсаж", пуэрториканский рэпер Дон Омар болен раком.
В этом артист признался на своей странице в Istagram.
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По словам Омара, он проходит лечение и намерен побороть онкологию.
"Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Благие намерения хорошо воспринимаются. До скорых встреч. Пошел ты, рак", – сообщил он.
Дон Омар сыграл в пяти частях "Форсажа". Также он известен по популярному музыкальному альбому The Last Don. Одна из самых популярных композиций рэпера - Danza Kuduro - стала официальным саундтреком к фильму "Форсаж 5".