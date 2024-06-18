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Звезда "Форсажа" болен раком
18.06.2024 17:17 Алина Груднева

Звезда "Форсажа" болен раком

Звезда фильмов "Форсаж", пуэрториканский рэпер Дон Омар болен раком. 

В этом артист признался на своей странице в Istagram.

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По словам Омара, он проходит лечение и намерен побороть онкологию.

"Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Благие намерения хорошо воспринимаются. До скорых встреч. Пошел ты, рак", – сообщил он.

Дон Омар сыграл в пяти частях "Форсажа". Также он известен по популярному музыкальному альбому The Last Don. Одна из самых популярных композиций рэпера - Danza Kuduro - стала официальным саундтреком к фильму "Форсаж 5".

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