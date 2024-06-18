



Звезда "Форсажа" болен раком

Звезда фильмов "Форсаж", пуэрториканский рэпер Дон Омар болен раком.



В этом артист признался на своей странице в Istagram.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Омара, он проходит лечение и намерен побороть онкологию.



"Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Благие намерения хорошо воспринимаются. До скорых встреч. Пошел ты, рак", – сообщил он.



Дон Омар сыграл в пяти частях "Форсажа". Также он известен по популярному музыкальному альбому The Last Don. Одна из самых популярных композиций рэпера - Danza Kuduro - стала официальным саундтреком к фильму "Форсаж 5".