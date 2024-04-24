



США объявили о следующем пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов.



"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет", - объявил президент США.



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По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину за считанные часы.



"В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - сказал американский президент.



Как сообщил Пентагон, "этот пакет позволит перебросить боеприпасы, оружие и оборудование, чтобы поддержать способность Украины оборонять свой фронт, защищать города и противостоять продолжающимся атакам России".



В новый пакет военной помощи от США вошли: