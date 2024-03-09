



США готовились к возможному ядерному удару России по Украине в 2022 году

В конце 2022 года США начали "тщательную подготовку" к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, сообщили CNN два высокопоставленных чиновника администрации.



По словам чиновников, администрация Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может применить ядерное оружие.



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То, что привело администрацию Байдена к такой оценке, было не одним показателем, а совокупностью событий, анализом и - что очень важно - крайне чувствительными новыми разведданными.



Опасения администрации, сказал высокопоставленный сотрудник администрации, "были не только гипотетическими - они также основывались на некоторой информации, которую мы получили".



"Мы должны были спланировать все так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - сказал он.



В этот период, с конца лета по осень 2022 года, Совет национальной безопасности провел ряд совещаний, чтобы разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств "либо очень четких признаков того, что они собираются что-то сделать, напасть с применением ядерного оружия, либо если они только что это сделали, как мы будем реагировать, как мы попытаемся упредить или сдержать это", - сказал сотрудник администрации.



"Не думаю, что многие из нас, приступая к работе, ожидали, что будут тратить значительное количество времени на подготовку к сценарию, который еще несколько лет назад считался ушедшей эпохой".



Прежде всего американские чиновники не были уверены в том, что им известно, перебрасывает ли Россия тактическое ядерное оружие. В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожить целые города, тактическое ядерное оружие могло быть выпущено из обычных систем, уже развернутых на поле боя в Украине.



"Если они собирались использовать тактическое ядерное оружие, особенно тактическое ядерное оружие очень низкой мощности, и особенно если они собирались использовать только одно или очень небольшое количество, нам не было на сто процентов ясно, что мы будем об этом знать", - продолжает высокопоставленный представитель администрации.



По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен "очень прямо" передал озабоченность США министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил своему российскому коллеге, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России генералу Валерию Герасимову. Президент Джо Байден направил директора ЦРУ Билла Бернса для беседы с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турцию, чтобы сообщить об опасениях США относительно возможности ядерного удара и выяснить намерения России.



США также тесно сотрудничали со своими союзниками, разрабатывая планы действий на случай ядерной атаки России и передавая российской стороне предупреждения о последствиях такого удара.



"Мы провели ряд тихих бесед с основными союзниками, чтобы проанализировать наши мысли. Это отличительная черта всего нашего подхода - мы лучше и сильнее справляемся с этими задачами, когда полностью согласны с нашими союзниками".



Кроме того, США пытались заручиться помощью не союзников, в частности Китая и Индии, чтобы отговорить Россию от такой атаки.



"Одна из вещей, которую мы сделали, - это не только прямое обращение к ним, но и настоятельный призыв, давление, поощрение других стран, к которым они могут быть более внимательны, сделать то же самое".



Американские чиновники говорят, что разъяснительная работа и публичные заявления китайского лидера Си Цзиньпина и индийского премьер-министра Нарендры Моди помогли предотвратить кризис.



"Я думаю, мы считаем, что демонстрация международным сообществом озабоченности по этому поводу, особенно озабоченности ключевых стран России и Глобального Юга, также была полезным, убедительным фактором и показала им, какой может быть цена всего этого".



"Я думаю, что тот факт, что мы знаем, что Китай принял участие, Индия приняла участие, другие приняли участие, возможно, оказал определенное влияние на их мышление".



За время, прошедшее после конца 2022 года, я спрашивал американских и европейских чиновников, не выявили ли они подобных угроз. Опасность уменьшилась, поскольку война на востоке вступила в период относительного застоя. Однако США и их союзники не теряют бдительности.



"С тех пор мы меньше беспокоимся о неизбежных перспективах, но они не выходят у нас из головы. Мы продолжаем совершенствовать планы, и... не исключено, что в ближайшие месяцы мы снова столкнемся по крайней мере с растущим риском этого".

