



Сравнил обезьян с африканскими коллегами: Румыния срочно отозвала посла из Кении

В ходе состоявшейся в штаб-квартире ООН в Найроби дипломатической встречи посол Румынии в Кении Драгош Цыгау позволил себе шутку, разъярившую африканское дипломатическое сообщество и, в конце концов, приведший к его отзыву, сообщила Kenyan Foreign Policy.



Во время переговоров с группой восточноевропейских дипломатов посол Цыгау, заметив близко черную обезьяну, пошутил, что "африканская группа присоединилась к нам", проведя параллель между присутствием обезьяны и группой африканских дипломатов, которых не было на этой встрече.

Члены африканской группы выразили протест как Министерству иностранных дел Кении, так и обвиняемому послу.



Кроме того, в Офис ООН в Найроби они также направили требование для получения разъяснений и возможных санкций в ответ на “расистское замечание, сделанное румынским дипломатом”.



Африканские дипломаты во главе с послом Южного Судана в Кении, являющимся исполняющим обязанности декана Африканской группы, потребовали безоговорочных письменных и публичных извинений от румынского посла, утверждая, что он также должен извиниться перед всем населением Африки.



Как сообщает румынское издание Stirile Pro-tv, посол в Кении не сообщил об инциденте в Министерство иностранных дел. Тогда было решено отозвать его с должности.



"МИД выражает надежду, что этот отдельный эпизод не повлияет на глубинный характер отношений между Румынией и странами африканского континента, особенно в контексте, в котором румынская дипломатия осуществляет развитие отношений с Африкой на основе взаимного уважения", – цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства.