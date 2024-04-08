



Спикер ливанского парламента: Мы не допустим эскалации конфликта с Израилем

Набих Берри, спикер парламента Ливана и союзник "Хезболлы", утверждает, что Ливан "продолжит проявлять сдержанность" в пограничных стычках с Израилем и не допустит их перерастания в тотальную войну.



В интервью лондонской газете Asharq Al-Awsat, принадлежащей саудовской компании, Берри обвиняет Израиль в намеренной попытке втянуть Ливан в войну и порицает Иерусалим за "систематическое разрушение десятков городов на юге Ливана", превратив их в "районы, непригодные для жизни".



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Израиль с 7 октября отвечает на атаки террористической группировки "Хезболла", в результате которых десятки тысяч мирных жителей были эвакуированы из приграничной зоны.



Берри координирует свои действия с посланником США Амосом Хохштейном. Берри получил "безоговорочную" поддержку "Хезболлы" в переговорах с Хохштайном, сообщает газета.



Другой видный ливанский политик, глава Свободного патриотического движения Джебран Бассиль, христианин-маронит и бывший союзник "Хезболлы" до 2022 года, вчера выступил с критикой шиитского террористического движения, заявив, что "те, кто думает, что может победить Израиль и в то же время контролировать других граждан, заблуждаются", говорится в сообщении ливанского новостного сайта Naharnet.



"Мы не обязаны оставаться втянутыми в войну в Газе, которая неизвестно когда закончится, как и ее влияние и последствия для Ливана", - сказал Бассиль.

