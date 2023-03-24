



Спикер Кнессета о Бахарав-Миара: лишь подтвердила необходимость реформы

Спикер Кнессета Амир Охана раскритиковал слова юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара относительно вчерашнего выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Соответствующее заявление он сделал днем, 24 марта.



По словам спикера, премьер-министр является членом Кнессета, который должен иметь возможность осуществлять свое право и обязанность голосовать в Кнессете по любому вопросу.



"Это искажение в обращении юридического советника правительства свидетельствует о посягательстве юристов на исполнительную и законодательную власть и объясняет, почему реформа так необходима", - подчеркнул он.



Ранее Бахарав-Миара сказала, что вчерашнее заявление Нетаниягу относительно правовой реформы "было незаконным".



