



"Соглашение с Ливаном - тяжелая ошибка, за которую Израиль дорого заплатит"



Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон выступил с резкой критикой соглашения о демаркации морских границ с Ливаном, которое скорее всего будет подписано в ближайшие дни.



Данон пишет на своей страничке в фейсбук: “Будущее соглашение с Ливаном- стратегическая ошибка, за которую Израиль дорого заплатит. Очень немногим известны детали сложного соглашения. которое правительство так торопится подписать



Морские границы между Израилем и Ливаном никогда не были определены - потому что это никого и никак не интересовало. Газовые месторождения, однако, придали этим границам огромное стратегическое значение. Обнаружение газовых месторождений прибавило Ливану аппетита, и он хочет расширить зону своего контроля на юг за счет Израиля.



Последнее требование Ливана - перенести границу за “Линию 29”. Почему? - Потому что по оценка экспертов в этом оспариваемом регионе расположено гигантское месторождение Кана. В дополнение к этому, там же находится часть месторождения Кариш. Таким образом, ливанское правительство требует полностью огромное месторождение - Кана, плюс часть резервуара Кариш.



Соглашение будет заключено, вероятно, с границей, проходящей по “Линии 23”, без того, чтобы Ливан настаивал на “Линии 29”. В распоряжении Ливана окажется все месторождение Кана, но он снимет претензии на Кариш. В качестве “компенсации” Израиль получит никчемную западную зону, в которой ничего нет - и отдаст Ливану важнейший стратегический актив.



Таким образом, сотни миллиардов долларов доходов от добычи газа пойдут Ливану - и Хизбалле.



Это также повлияет на переговоры с Кипром о приграничном месторождении Афродита-Яши, и на новые газовые месторождения, которые могут быть открыты на границе с Египтом, вопрос о которой также не урегулирован.



Наконец - это полная капитуляция перед Хизбаллой, которая извлечет из этого один урок - Израиль прогибается перед лицом угроз”.



Данон также заявил, что подобное соглашение будет “нелегитимным”, поскольку переходное правительство Яира Лапида обязано, перед его подписанием, заручиться поддержкой 80 депутатов Кнессета - ведь речь идет об изменении границ Израиля

