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Смотрич снова накладывает арест на средства ПА и переводит их жертвам терроризма
04.05.2023 07:51 Евгения Маркова

Смотрич снова накладывает арест на средства ПА и переводит их жертвам терроризма

Министр финансов Бецалель Смотрич в среду приказал директору Налогового управления Израиля Эрану Яакову перевести 3,2 миллиона шекелей из фондов Палестинской администрации жертвам терроризма.

Это второй подобный случай. В январе 138,8 млн шекелей были переведены жертвам террористических актов для исполнения решения суда о компенсации.

"Я подписал документ о перераспределении средств, которые Палестинская администрация выплачивает семьям террористов. Мы вычли 3,2 миллиона шекелей, которые будут перечислены в качестве компенсации семьям жертв терроризма", - сообщил Смотрич.

"Государство Израиль прекращает финансирование терроризма в Палестинской автономии. Мы не позволим продолжаться этой абсурдной ситуации", — добавил он.

Правительство Израиля несколько раз в прошлом принимало решение о компенсации семьям жертв терроризма за счет налоговых поступлений, которые оно собирает от имени ПА, из-за ежемесячной финансовой помощи, которую Палестинская администрация оказывает семьям террористов.

Должностные лица ПА остались непокорными и ясно дали понять , что ПА никогда не перестанет платить зарплату террористам.
 

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