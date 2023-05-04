



Смотрич снова накладывает арест на средства ПА и переводит их жертвам терроризма

Министр финансов Бецалель Смотрич в среду приказал директору Налогового управления Израиля Эрану Яакову перевести 3,2 миллиона шекелей из фондов Палестинской администрации жертвам терроризма.



Это второй подобный случай. В январе 138,8 млн шекелей были переведены жертвам террористических актов для исполнения решения суда о компенсации.



"Я подписал документ о перераспределении средств, которые Палестинская администрация выплачивает семьям террористов. Мы вычли 3,2 миллиона шекелей, которые будут перечислены в качестве компенсации семьям жертв терроризма", - сообщил Смотрич.



"Государство Израиль прекращает финансирование терроризма в Палестинской автономии. Мы не позволим продолжаться этой абсурдной ситуации", — добавил он.



Правительство Израиля несколько раз в прошлом принимало решение о компенсации семьям жертв терроризма за счет налоговых поступлений, которые оно собирает от имени ПА, из-за ежемесячной финансовой помощи, которую Палестинская администрация оказывает семьям террористов.



Должностные лица ПА остались непокорными и ясно дали понять , что ПА никогда не перестанет платить зарплату террористам.

