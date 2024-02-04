



СМИ: в ФРГ обеспокоены судьбой НАТО, если Трамп вернется к власти

В Германии обсуждают перспективу существования НАТО без США, если к власти вернется Дональд Трамп.



Об этом сообщает американская газета The New York Times.



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Уточняется, что перспектива переизбрания Трампа заставляет немецких политиков неофициально обсуждать, сможет ли Североатлантический Альянс "выжить" без Соединенных Штатов. Дело в том, что экс-президент США в прошлом уже угрожал выходом его страны из НАТО. В Германии считают, что раскол альянса, если Трамп все же воплотит свою угрозу в жизнь, сыграет лишь на руку президенту России Владимиру Путину.



По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус уже предупредил немцев о том, что тем стоит готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией и что необходимо экстренно восстановить вооруженные силы на случай, если Путин не планирует останавливаться на Украине.