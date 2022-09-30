



СМИ подвели итоги правления Путина к его 70-летию: "президент РФ застрял"

Президент России Владимир Путин, терпя поражение в Украине, усилил давление вместо того, чтобы уйти.

Об этом говорится в статье Der Spiegel, где подвели итоги правления главы Кремля перед его 70-летнием.

Уточняется, что в октябре 2002 года Путин получил в подарок от тогдашнего президента Молдовы стеклянного крокодила по случаю его 50-летия.

"Единственное животное на земле", которое не движется назад. Это был очаровательный комплимент в адрес русского гостя, который уже тогда слыл человеком, не отступающим в конфликтах", – сказано в материале.

По данным издания, сейчас президент РФ показал миру новый пример непреклонности, развязав войну в Украине.

"Из неудач, понесенных его армией в Украине, Путин не сделал вывод, что ему следует уйти. Вместо этого он усилил давление на соседнюю страну. Кто знает, может, путинская крокодиловая прогулка по мировой истории подошла к концу в Украине. Он застрял. Он не может идти вперед, он не может идти назад. Вопрос только в том, кто больше пострадает от его деструктивности: внешний мир или сама Россия", – добавили в статье.