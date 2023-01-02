



Слухи: Насралла перенес инсульт

Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" заявила, что ее лидер Хасан Насралла болен гриппом и поэтому отменил выступление, запланированное на 30 декабря.



Однако, пишет "Аруц Шева", в сообщениях из Ливана и Саудовской Аравии утверждалось, что Насралла на самом деле перенес инсульт на прошлой неделе и стал недееспособным.



"Болезнь Насраллы, из-за которой он попал в больницу, - это не "грипп", как утверждалось, а, скорее, второй инсульт", - написал саудовский журналист Хусейн аль-Гави.



В 2019 году ливанские СМИ заявили, что Насралла перенес инсульт, хотя в других сообщениях говорилось, что у него был сердечный приступ