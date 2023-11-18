



Скандал вокруг антисемитской тирады Маска набирает обороты

Скандал вокруг антисемитской тирады американского миллиардера Илона Маска набирает обороты.



Ранее он публично объявил, будто евреи "распространяют ненависть к белым". В Белом доме слова Маска выразили возмущение. Его заявление назвали "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти".



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Удалять свой комментарий из социальной сети X миллиардер не стал. В ответ на это крупнейшие рекламодатели решили бойкотировать платформу.



В частности, ее покинули Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Lionsgate и IBM. Проект Media Matters обвинил Маска в поддержке антисемитской теории заговора, за что предпринимать решил подать на него в суд.