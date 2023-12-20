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Си Цзиньпин сказал Байдену о намерении аннексировать Тайвань
20.12.2023 15:12 Алина Груднева

Си Цзиньпин сказал Байдену о намерении аннексировать Тайвань

Глава КНР Си Цзиньпин прямо и недвусмысленно сказал президенту США Джо Байдену во время встречи в Сан-Франциско о намерении аннексировать Тайвань.

По данным телеканала NBC, он также отметил, что хочет объединения "мирным путем" и ослабления напряженности в регионе. 

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Си Цзиньпин пояснил американскому лидеру, что сроки для осуществления такого шага пока еще не установлены. Он также опроверг прогнозы высокопоставленных американских военных чиновников о том, что Китай готовится к этому шагу на 2025 или 2027 год.

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