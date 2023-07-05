



Си Цзиньпин призвал Путина не применять ядерное оружие в Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу выступил с самой резкой критикой войны Владимира Путина с Украиной, предупредив российского президента не прибегать к ядерному оружию и призвав прибывшего с визитом канцлера Германии Олафа Шольца настаивать на мирных переговорах, пишет Politico.



Предупреждение Си прозвучало спустя чуть более месяца после того, как Путин пригрозил Украине ядерной атакой, что свидетельствует о том, насколько сильно украинские силы потрясли Кремль своими действиями против захватчиков на востоке.



Международное сообщество, сказал Си, должно “совместно противостоять применению или угрозам применения ядерного оружия”, говорится в заявлении, распространенном китайским государственным информационным агентством “Синьхуа”. Си Цзиньпин также добавил, что мир должен “выступать за то, чтобы нельзя было применять ядерное оружие, нельзя вести ядерную войну, чтобы предотвратить ядерный кризис” в Европе или Азии.



Китайский лидер попросил Германию и Европу “играть важную роль в призывах к миру и содействии переговорам”.



Си также призвал к “улучшению гуманитарной ситуации” в кризисных зонах, особенно зимой.



Тем не менее, китайский лидер, который перед войной называл Путина своим лучшим другом, особо не стал просить Россию уйти, что является ключевым требованием для Украины и ее западных покровителей. Он также не упомянул об отказе Путина соблюдать соглашение ООН об упрощении экспорта украинского зерна, а вместо этого его премьер выступил за экспорт китайского зерна, чтобы облегчить продовольственный кризис.



“Мы не можем допустить дальнейшей эскалации», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Китая Ли Кэцян. Обращаясь к Шольцу, который стоял рядом с ним, Ли сказал: “Мы оба… надеемся, что кризис скоро закончится”.



Демонстрация Си оппозиции ядерным угрозам Путина была воспринята как крупная дипломатическая победа Шольца, который неделями подвергался критике за то, что слишком сильно склонялся к Пекину.



“Мы согласились с тем, что угрозы ядерными ударами безответственны и опасны, — сказал Шольц журналистам, имея в виду свою встречу с Си. - Я сказал президенту Си о важности влияния Китая на Россию”.



